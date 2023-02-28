Российские ученые осваивают терагерцевый диапазон

Одно из направлений, в которых России предстоит обеспечить свой технологический суверенитет является техника генерации и детектирования излучения в терагерцевом диапазоне.

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Новейшие терагерцевые технологии уже сегодня имеют решающее значение в самых разных областях - от радиоастрономии до медицины, от сферы противодействия терроризму до систем связи 6G. Терагерцевое излучения позволяет получать больше информации об астрофизических объектах и о структуре вещества, находящегося в сильном магнитном поле, его планируют использовать в принципиально новых радиолокаторах, приборах ночного видения и медицинских диагностических приборах.

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По мере увеличения плотности информационных потоков именно терагерцевые технологии способны стать главным направлением развития техники передачи и обработки информации.

Такие технологии являются логическим продолжением развития радиотехники, которая постепенно начинает осваивать все более высокие частоты. Терагерцевый диапазон находится на стыке радио и световой оптики, в силу чего генерация терагерцевого излучения, его распространение, взаимодействие с окружающей средой и, наконец, его детектирование имеет ряд особенностей, которые и являются предметом изучения большого числа ученых в России и за рубежом. У истоков этого научного направления стояли такие выдающиеся отечественные физики как Сергей Вавилов, Павел Черенков, Петр Лебедев и Александра Глаголева-Аркадьева.

В 2015 году в МГУ им. М.В. Ломоносова, где прошла первая конференция по этой тематике, был подписан меморандум о создании Международного терагерцевого консорциума, в который вошли более 130 институтов из 30 стран. С тех пор конференция «ТЕРА» стала важным научным событием, объединяющим российских и иностранных ученых.

Одним из ведущих научных центров России, занимающихся исследованиями в терагерцевой тематике является Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), Прорывными исследованиями тут осуществляют несколько научных групп. Кафедра «Физика микро- и наносистем» ведет исследования в области молекулярной спектроскопии и радиовидения (получения изображений в реальном времени в терагерцевом диапазоне). Центр радиофотоники и СВЧ-технологий и кафедра «Физика конденсированных сред» ведут работы в области материалов и устройств для генерации терагерцевого излучения, в частности, здесь ведутся исследования по оптимизации широкополосных терагерцевых излучателей на основе низкотемпературных полупроводников. Теоретики кафедры физики конденсированных сред разрабатывают новые принципы генерации терагерцевого излучения на основе ускорителей заряженных частиц высокой энергии.