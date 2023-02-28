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51 минуту назад

На разработку и производство российских смартфонов потратят 10 млрд рублей

It-worldиещё 1

Основатель Национальной компьютерной корпорации Александр Калинин планирует направить 10 млрд на разработку и производство планшетов и смартфонов на ОС Android для потребительского рынка, узнал "КоммерсантЪ".

На производство российских смартфонов потратят ₽10 млрд
Фото: UnsplashUnsplash

Для этой цели создано АО «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг». Проектированием устройств занят основатель «Вобис Компьютер» (выпускал смартфоны под ТМ Highscreen) Вадим Копин.

«Рассматриваем различные варианты, это может быть выпуск на российских заводах или контрактное производство на китайских предприятиях», - пояснил Александр Калинин.

Розничная цена гаджетов составит 10–30 тыс. рублей. Первую партию устройств выпустят к декабрю.

Наука и техника,Вадим Копин,Александр Калинин,Коммерсант,
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