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30 минут назад

Apple перезапустила разработку нового iPhone SE. Теперь с OLED-экраном собственным 5G-чипом

Ferra.ru

Пару месяцев назад в Сети появилась информация о том, что Apple отказалась от нового поколения iPhone SE из-за малой популярности линейки.

Apple перезапустила разработку нового iPhone SE
Фото: MacRumorsMacRumors

Но теперь ситуация изменилась. Согласно свежим данным аналитика Минг-Чи Куо, купертиновцы всё же поменяли своё мнение и возобновили разработку условного iPhone SE 4.

Правда, это не столько возобновление создания смартфона, сколько перезапуск процесса. Известно, что теперь девайс планируют оснастить OLED-дисплеем. Также новинка может стать первым в истории iPhone, который получит фирменный 5G-модем Apple.

По словам Куо, новый iPhone SE станет незначительной модификацией 6,1-дюймового iPhone 14. Специалист также отметил, что пока что он не может назвать дату выхода устройства. Возможно, потому что сама Apple не в курсе, когда это произойдёт.

Наука и техника,Apple,
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