Apple перезапустила разработку нового iPhone SE

Пару месяцев назад в Сети появилась информация о том, что Apple отказалась от нового поколения iPhone SE из-за малой популярности линейки.

Фото: MacRumors MacRumors

Но теперь ситуация изменилась. Согласно свежим данным аналитика Минг-Чи Куо, купертиновцы всё же поменяли своё мнение и возобновили разработку условного iPhone SE 4.

Правда, это не столько возобновление создания смартфона, сколько перезапуск процесса. Известно, что теперь девайс планируют оснастить OLED-дисплеем. Также новинка может стать первым в истории iPhone, который получит фирменный 5G-модем Apple.