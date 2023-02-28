Россия осталась в лидерах по продажам смартфонов

Несмотря на санкции, в прошлом году России удалось удержаться в десятке крупнейших мировых рынков смартфонов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании GS Group.

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РФ заняла восьмую строчку в топ-10 по объемам реализации этих гаджетов против шестого места в 2021-м. Отмечается, что уровень продаж восстанавливается после падения, вызванного прекращением поставок ведущих вендоров, за счет экспансии производителей из КНР и параллельного импорта.

Аналитики считают, что в 2023-м утраченные позиции удастся вернуть. При этом РФ осталась одним из основных потребителей этого товара в мире, тогда как в Европе и Китае продолжается падение продаж. Поэтому россиянам по-прежнему будут доступны телефонные новинки, скидки и промоакции, а в перспективе речь пойдет и о возвращении брендов, отмечают эксперты.

По данным GS Group, на отечественном рынке было реализовано 2,3 процента выпущенных мировой промышленностью гаджетов (в прошлом году эта цифра достигала 2,6 процента). Этого снижения хватило, чтобы пропустить выше поднялись Япония (2,5 процента) и Мексика (2,8 процента). Лидерами данного рейтинга по-прежнему остаются Китай (24,1 процента), Индия (12,7 процента) и США (11,9 процента), за ними следуют Бразилия и Индонезия с показателями в 3,1 процента.

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