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55 минут назад

Инженеры создали робота-червя для перемещений в почве

Газета.Ruиещё 2

Ученые создали мягкого робота, похожего на червя. Об этом сообщает Итальянский технологический институт.

Инженеры создали робота-червя для перемещений в почве
Фото: газета.ругазета.ру

Многие живые организмы идеально адаптированы эволюцией к той среде, в которой они живут. Поэтому если инженеры хотят создать робота для такой среды, зачастую им достаточно «подсмотреть» конструктивные решения. В частности, земляные черви перемещаются за счет того, что мышечные слои создают направленные назад перистальтические волны.

Итальянские ученые исследовали движения мышц дождевых червей и нашли способ имитировать их с помощью механического устройства. Корпус получившегося робота выполнен мягким, а в движение его приводит перистальтический мягкий привод. Весь корпус роботизированного дождевого червя состоит из пяти сегментов, заполненных жидкостью и соединенных между собой перемычками. Благодаря этому и движения привода сегменты тела могут втягиваться и вытягиваться. Минимальный размер сегмента составляет 10,97 мм, максимальный — 11,13 мм.

Текущий прототип имеет длину 45 см и весит 605 граммов. Для движения по разным поверхностям к сегментам прикрепили подушечки с повышенным трением, аналогичные щетинкам червей. Максимальная скорость передвижения робота равна 1,35 мм/с.

Авторы считают, что подобные роботы потенциально могут помочь вести подземные исследования, раскопки, поисково-спасательные операции в подземных средах и исследование других планет.

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