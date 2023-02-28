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1 час назад

Астрономы смогли увидеть структуру протозвездного диска G358-MM1

Газета.Ruиещё 1

Астрономы впервые увидели структуру массивного протозвездного диска G358-MM1. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральского федерального университета, специалисты которого принимали участие в работе международной группы ученых.

Астрономы смогли увидеть структуру протозвездного диска G358-MM1
Фото: Газета.ruГазета.ru

Протозвездный аккреционный диск — это структура из межзвездного газа, который постепенно сжимается под действием гравитации. Когда давление и температура в недрах облака поднимется до критического значения, зажжется термоядерная реакция. На ранних стадиях эволюции подобные объекты могут обладать сложной структурой, отличной от сферической.

До настоящего момента ученые не знали, какой структурой обладают диски массивных протозвезд.

«Сейчас же мы приблизились к пониманию этого процесса. По сути нам удалось увидеть и доказать, что диск вокруг массивной протозвезды имеет структуру четырех спиральных рукавов, вдоль которых вещество падает на звезду», — заявил Андрей Соболев, один из авторов работы.

Наблюдения ученых показали, что дисковая аккреция — немонотонная, с яркими эпизодическими всплесками, а по спиральным образованиям вещество переносится во внутреннюю область диска, откуда оно падает непосредственно на звезду. Для исследования был использован новый метод «картирования волн возбуждения», при котором вспышка излучения звезды сканировала вещество диска вызывая вспышки метанольных мазеров. Зарегистрировать такие вспышки крайне сложно, отметили в университете.

Исследование структуры протозвезд играет решающее значение для понимания эволюции вселенной и Солнечной системы.

Наука и техника,Андрей Соболев,
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