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34 минуты назад

Артемий Лебедев вернулся на YouTube

Газета.Ru

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что отказывается уходить с видеохостинга YouTube после удаления его основного канала. В Telegram-канале он сообщил о создании нового канала на YouTube.

Артемий Лебедев вернулся на YouTube
Фото: Артемий Лебедев/YouTubeАртемий Лебедев/YouTube

«Пятничный выпуск снова на YouTube! Посмотри, если еще не. И подпишись на новый канал! И всем знакомым скажи!» — отметил блогер.

Лебедев также отреагировал на удаление канала и всех предыдущих роликов. «Эти *** (глупцы) покусились на свободу слова, но нас никто не разлучит!» — добавил дизайнер.

Новый канал Лебедева называется «Самые Честные Новости», или @samyechestnyenovosti. На момент публикации на него были подписаны чуть более 50 тыс. пользователей.

Пока на новом канале опубликованы четыре ролика. Также блогер начал дублировать опубликованные ролики на RuTube и «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что YouTube удалили канал Артемия Лебедева с платформы 22 февраля 2023 года. По неофициальной информации, причиной блокировки стало «нарушение условий использования сервиса». На момент блокировки на YouTube-канал Лебедева были подписаны более 1,1 млн человек.

Наука и техника,Артемий Лебедев,
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