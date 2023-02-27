Артемий Лебедев вернулся на YouTube

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что отказывается уходить с видеохостинга YouTube после удаления его основного канала. В Telegram-канале он сообщил о создании нового канала на YouTube.

Фото: Артемий Лебедев/YouTube Артемий Лебедев/YouTube

«Пятничный выпуск снова на YouTube! Посмотри, если еще не. И подпишись на новый канал! И всем знакомым скажи!» — отметил блогер.

Лебедев также отреагировал на удаление канала и всех предыдущих роликов. «Эти *** (глупцы) покусились на свободу слова, но нас никто не разлучит!» — добавил дизайнер.

Новый канал Лебедева называется «Самые Честные Новости», или @samyechestnyenovosti. На момент публикации на него были подписаны чуть более 50 тыс. пользователей.

Пока на новом канале опубликованы четыре ролика. Также блогер начал дублировать опубликованные ролики на RuTube и «ВКонтакте».