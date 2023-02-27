Артемий Лебедев вернулся на YouTube

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что отказывается уходить с видеохостинга YouTube после удаления его основного канала. В Telegram-канале он сообщил о создании нового канала на YouTube.
«Пятничный выпуск снова на YouTube! Посмотри, если еще не. И подпишись на новый канал! И всем знакомым скажи!» — отметил блогер.
Лебедев также отреагировал на удаление канала и всех предыдущих роликов. «Эти *** (глупцы) покусились на свободу слова, но нас никто не разлучит!» — добавил дизайнер.
Новый канал Лебедева называется «Самые Честные Новости», или @samyechestnyenovosti. На момент публикации на него были подписаны чуть более 50 тыс. пользователей.
Пока на новом канале опубликованы четыре ролика. Также блогер начал дублировать опубликованные ролики на RuTube и «ВКонтакте».
Ранее стало известно, что YouTube удалили канал Артемия Лебедева с платформы 22 февраля 2023 года. По неофициальной информации, причиной блокировки стало «нарушение условий использования сервиса». На момент блокировки на YouTube-канал Лебедева были подписаны более 1,1 млн человек.