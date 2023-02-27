HiFi-стриминг Звук представил персональную волну «Сила Звука»

HiFi-стриминг Звук запустил персональную волну «Сила Звука» для пользователей сервиса с подпиской, которая подстраивается индивидуально под каждого слушателя. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.
В работе «Силы Звука» важную роль играют различные моделей искусственного интеллекта, которые позволяют угадывать не только вкусы пользователя, но и перемены в его настроении. Она сама настроится под персональные предпочтения слушателя и будет совершенствоваться с каждым лайком или дизлайком в отношении того или иного трека.
«Перед «Силой Звука» стоит нетривиальная задача — сделать так, чтобы технологии идеально чувствовали пользователей. Слушателям нужно больше музыки, персонально подобранной под них, при этом музыкальный поток должен быть умным и динамичным — учитывать не только вкусы пользователя, но контекст ситуации, в которой он находится. Бренд «Звук» — это сплав контента и технологий, переходящих в магию. Мы развиваем новые технологические решения, чтобы сделать опыт прослушивания музыки максимально эмоциональным и простым. А «Сила Звука» — это магическая персональная волна, которая подбирает музыку под конкретного слушателя и меняется вместе с ним», — заявил генеральный директор HiFi-стриминга Звук Михаил Ильичев.
«Сила Звука» уже начала появляться в веб-версии и приложении Звука, а также на умных колонках SberBoom и SberBoom Mini. Широкому кругу пользователей она станет доступна до конца февраля нынешнего года.