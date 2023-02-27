HiFi-стриминг Звук представил персональную волну «Сила Звука»

«Перед «Силой Звука» стоит нетривиальная задача — сделать так, чтобы технологии идеально чувствовали пользователей. Слушателям нужно больше музыки, персонально подобранной под них, при этом музыкальный поток должен быть умным и динамичным — учитывать не только вкусы пользователя, но контекст ситуации, в которой он находится. Бренд «Звук» — это сплав контента и технологий, переходящих в магию. Мы развиваем новые технологические решения, чтобы сделать опыт прослушивания музыки максимально эмоциональным и простым. А «Сила Звука» — это магическая персональная волна, которая подбирает музыку под конкретного слушателя и меняется вместе с ним», — заявил генеральный директор HiFi-стриминга Звук Михаил Ильичев.