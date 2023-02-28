В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
26 минут назад

Ученый объяснил северное сияние в Подмосковье

Lenta.ruиещё 2

Северное сияние связано с событиями на Солнце, рассказал главный научный сотрудник Института земного магнетизма РАН, доктор физическо-математических наук Борис Филиппов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему природное явление смогли увидеть жители Центральной России.

Ученый объяснил северное сияние в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ночь на 28 февраля характерное для северных регионов полярное сияние могли наблюдать жители Подмосковья, Костромы, Санкт-Петербурга, Ярославской области.

По словам ученого, на Солнце произошли определенные явления, а именно выбросы коронального вещества. Оно в виде облака плазмы с магнитным полем достигло Земли и вызвало колебания геомагнитного поля.

Борис Филиппов, ученый

А это и есть магнитная буря. Во время таких событий происходит высыпание частиц, которые содержатся в этой магнитосфере, и они вызывают, сталкиваясь с атомами земной атмосферы, свечение

Полярное сияние наблюдалось даже на тех широтах, где его обычно не бывает, поскольку событие на Солнце было довольно крупным, ударило по Земле «прямо в лоб», и геомагнитная буря была достаточно сильной, сообщил он. На текущий момент буря уже закончилась, однако новые всплески еще возможны, уточнил он.

«Есть мнение, что у людей, которые страдают какими-то заболеваниями во время магнитной бури ухудшается состояние, поэтому им нужно беречься и принимать лекарства, которыми они обычно пользуются, не забывать», — высказался ученый.

Он также уточнил, что магнитная буря ощущается не только в тех регионах, где наблюдается северное сияние.

Ранее житель поселка на Чукотке снял на фото уникальное красное северное сияние. Он признался, что уже видел зеленое и розовое сияние, но такого цвета — впервые. В конце 2022 года аналогичное явление заметили в республике Коми.

Красные оттенки северного сияния появляются во время интенсивных магнитных бурь. Такой цвет обусловлен свечением атомов кислорода на высотах между 150 и 500 километрами над поверхностью Земли.

Наука и техника,Борис Филиппов,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий