Поставки iPhone из Индии в Россию резко выросли

Поставки iPhone в Россию из Индии по итогам 2022 года выросли в два раза, до 165 тыс. устройств. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на отчет холдинга GS Group.

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С мая по декабрь 2022 года в Россию из Индии было ввезено 165 тыс. iPhone. Это более чем в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года (70 тыс. устройств). При этом доля Индии в 2021 году в поставках продукции Apple в Россию составила всего 2,2%. Основным поставщиком же остается Китай.

В публикации отметили, что в прошлом году Индия поставила по параллельному импорту 15% от всей ввезенной в Россию продукции Apple.

8 декабря газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные ретейлеров писала, что благодаря параллельному импорту iPhone остаются лидерами российского рынка смартфонов в денежном выражении. В течение 11 месяцев 2022 года в России были проданы 21 млн смартфонов на сумму 477 млрд руб. Самая большая доля вырученных средств – 34% – пришлась на Apple.

До этого «Коммерсантъ» писал, что в российских магазинах стало появляться все больше смартфонов, ввезенных по параллельному импорту, которые обладают функциями, предназначенными для других регионов мира. Так, например, на прилавках магазинов можно найти смартфоны Apple iPhone, в которых невозможно отключить звук затвора камеры — такие модели продаются в Японии и Корее. Кроме того, россиянам предлагают купить iPhone без слота под SIM-карту (модели с eSIM выпускаются в США), либо с двумя SIM-картами (китайская версия).