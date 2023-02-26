В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
23 минуты назад

6 секретов, как прочесть сообщение в WhatsApp и остаться незамеченным

Ferra.ru

Если у вас не всегда есть желание отвечать людям в мессенджерах, советы Daily Mail могут оказаться вам полезными.

6 секретов, как прочесть сообщение в WhatsApp и остаться незамеченным
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Журналисты раскрыли шесть хитрых приёмов, которые помогут увеличить вашу конфиденциальность в WhatsApp.
  1. Можно открыть «окно предварительного просмотра» текста сообщения, удерживая уведомление. Это позволяет вам прочитать сообщение полностью, но оно не будет отображаться прочитанным для собеседника.
  2. «Отчёты о прочтении» включены по умолчанию для пользователей WhatsApp. Это означает, что когда сообщение отправителя будет прочитано, у него появится синие галочки. Но можно отключить эту функцию. Для этого нужно перейти в «Настройки» - «Конфиденциальность» - «Отчёты о прочтении» и выключить переключатель.
  3. После того, как пришло сообщение, можно включить режим полёта и зайти в диалог с пользователем. Без интернета мессенджер не зарегистрирует ваши действия.
  4. Можно включить виджет WhatsApp. Тогда все сообщения можно будет читать в маленьком окне на рабочем столе, но прочитанными они не будут становиться.
  5. Пользователи iPhone 6s и более поздних версий могут тайно читать сообщения WhatsApp с помощью функции 3D Touch. Нужно запустить мессенджер, но не входить ни в один чат, затем нажать и удерживать чат, который хотите прочитать. Тогда откроется окно для просмотра диалога без открытия сообщения. Нужно не забыть затем нажать за пределами окна.
  6. В конце концов можно установить приложения для отслеживания чужих чатов WhatsApp (такие есть для родительского контроля).
Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий