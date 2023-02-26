В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
46 минут назад

Владельцы Samsung Galaxy S23 Ultra жалуются на неработающий Wi-Fi в смартфоне

Газета.Ru

Часть пользователей флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23 Ultra споткнулась с неработающим сетевым модулем при подключении к современным сетям Wi-Fi 6. Об этом сообщает портал Android Central.

Владельцы Samsung Galaxy S23 Ultra пожаловались на неработающий Wi-Fi
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам пострадавших, при подключении к Wi-Fi смартфон отображает уведомление «Подключено, без доступа к интернету». Оказалось, что первые жалобы на сетевые функции появились практически в самом начале продаж Galaxy S23 Ultra. Один из пользователей обратился в Samsung и заменил свое устройство по гарантии, однако снова столкнулся с обозначенной проблемой на новом смартфоне.

Отмечается, что сбой не носит масштабный характер и встречается лишь у владельцев роутеров Wi-Fi 6, использующих стандарты 802.11ax или WPA3.

Как пишет Android Cental, проблема была частично решена вскоре после февральского обновления, однако периодически снова проявляется. Вероятно, в будущих обновлениях компания все же исправит эту ошибку. Пока единственным способом решения проблемы является переход с Wi-Fi 6 на более ранние стандарты.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Samsung в 2024 году планирует выпустить сразу шесть складных устройств.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий