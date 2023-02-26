Владельцы Samsung Galaxy S23 Ultra пожаловались на неработающий Wi-Fi

Часть пользователей флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23 Ultra споткнулась с неработающим сетевым модулем при подключении к современным сетям Wi-Fi 6. Об этом сообщает портал Android Central.

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По словам пострадавших, при подключении к Wi-Fi смартфон отображает уведомление «Подключено, без доступа к интернету». Оказалось, что первые жалобы на сетевые функции появились практически в самом начале продаж Galaxy S23 Ultra. Один из пользователей обратился в Samsung и заменил свое устройство по гарантии, однако снова столкнулся с обозначенной проблемой на новом смартфоне.

Отмечается, что сбой не носит масштабный характер и встречается лишь у владельцев роутеров Wi-Fi 6, использующих стандарты 802.11ax или WPA3.

Как пишет Android Cental, проблема была частично решена вскоре после февральского обновления, однако периодически снова проявляется. Вероятно, в будущих обновлениях компания все же исправит эту ошибку. Пока единственным способом решения проблемы является переход с Wi-Fi 6 на более ранние стандарты.