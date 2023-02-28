Nokia объяснила решение изменить логотип

Компания Nokia изменила логотип своего бренда и уже поменяла вывеску на головном офисе в городе Эспоо, Финляндия. Новый логотип присутствует и на стенде компании на Mobile World Congress в Барселоне.

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"В сознании большинства людей мы по-прежнему являемся успешным брендом мобильных телефонов, но Nokia теперь не про это", - цитирует генерального директора компании Пекку Лундмарка издание Bloomberg.

"Мы хотим запустить новый бренд, который уделяет большое внимание сетям и промышленной цифровизации, что в корне отличается от наследия, оставленного мобильными телефонами", - добавил топ-менеджер.

Обновленная Nokia намерена сосредоточиться на увеличении доли рынка в бизнесе беспроводных услуг и сетевого оборудования. По словам Лундмарка, теперь у Nokia есть "боеприпасы и инструменты", чтобы занять долю рынка, не жертвуя прибылью.

Отмечается, что этому способствовали ограничения в отношении китайского конкурента Huawei после того, как ряд европейских правительств запретили корпорации из Поднебесной продавать комплектующие для сетей 5G.