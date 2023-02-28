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18 минут назад

Nokia изменила логотип, потому что больше не хочет ассоциироваться со смартфонами

Российская Газетаиещё 13

Компания Nokia изменила логотип своего бренда и уже поменяла вывеску на головном офисе в городе Эспоо, Финляндия. Новый логотип присутствует и на стенде компании на Mobile World Congress в Барселоне.

Nokia объяснила решение изменить логотип
Фото: Российская газетаРоссийская газета

"В сознании большинства людей мы по-прежнему являемся успешным брендом мобильных телефонов, но Nokia теперь не про это", - цитирует генерального директора компании Пекку Лундмарка издание Bloomberg.

"Мы хотим запустить новый бренд, который уделяет большое внимание сетям и промышленной цифровизации, что в корне отличается от наследия, оставленного мобильными телефонами", - добавил топ-менеджер.

Обновленная Nokia намерена сосредоточиться на увеличении доли рынка в бизнесе беспроводных услуг и сетевого оборудования. По словам Лундмарка, теперь у Nokia есть "боеприпасы и инструменты", чтобы занять долю рынка, не жертвуя прибылью.

Отмечается, что этому способствовали ограничения в отношении китайского конкурента Huawei после того, как ряд европейских правительств запретили корпорации из Поднебесной продавать комплектующие для сетей 5G.

Новый логотип состоит из пяти различных геометрических фигур, образующих слово NOKIA. Привычного синего цвета в них нет. Как отмечает Reuters - это первый редизайн бренда за почти 60 лет.

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