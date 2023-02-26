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3 минуты назад

На YouTube обнаружили "ломающее" смартфоны Google Pixel видео

Газета.Ru

На видеохостинге YouTube обнаружили видеоролик двухгодичной давности, после открытия которого смартфоны серии Google Pixel самопроизвольно начинают перезгружаться. Об этом сообщает Telegram-канал Rozetked.

На YouTube обнаружили "ломающее" смартфоны Google Pixel видео
Фото: GoogleGoogle

Отмечается, что проблема охватывает смартфоны Pixel 6a, 6 и 7, если открывать ролик в приложении YouTube. Причем после перезагрузки смартфон работает в штатном режиме. В комментариях к видео один из владельцев Pixel заявляет, что при использовании модифицированного приложения YouTube Vanced не столкнулся с перезагрузкой устройства.

При открытии видео в официальном приложении YouTube на других Android-смартфонах и на iPhone подобных проблем не наблюдается.

Предполагается, что причиной самопроизвольной перезагрузки смартфонов является некорректная обработка HDR-видео. Компания Google пока никак не прокомментировала ситуацию.

Наука и техника,Google,
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