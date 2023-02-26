На YouTube обнаружили "ломающее" смартфоны Google Pixel видео

На видеохостинге YouTube обнаружили видеоролик двухгодичной давности, после открытия которого смартфоны серии Google Pixel самопроизвольно начинают перезгружаться. Об этом сообщает Telegram-канал Rozetked.

Фото: Google Google

Отмечается, что проблема охватывает смартфоны Pixel 6a, 6 и 7, если открывать ролик в приложении YouTube. Причем после перезагрузки смартфон работает в штатном режиме. В комментариях к видео один из владельцев Pixel заявляет, что при использовании модифицированного приложения YouTube Vanced не столкнулся с перезагрузкой устройства.

При открытии видео в официальном приложении YouTube на других Android-смартфонах и на iPhone подобных проблем не наблюдается.