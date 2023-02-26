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18 минут назад

Ученые нашли способ предсказывать землетрясения за сутки

РИА "ФедералПресс"

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец рассказал про загадочное свечение в Турции и Сирии за несколько секунд до землетрясения, на основе которого можно предсказать приближающийся природный катаклизм.

Ученые нашли способ предсказывать землетрясения за сутки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Когда кристаллическое вещество (земные породы. – Прим. ред.) деформируется, в нем генерируются электрические поля. При внешнем воздействии напряженности складываются и возникают поля колоссальной силы», – цитирует слова Пулинца РИА Новости.

По его словам, показатель напряженности электрического поля у поверхности Земли перед землетрясением может подскочить в десятки раз. Получившиеся воздушные электрические разряды создают свечение на высоте нескольких километров.

Пулинец рассказал, что немаловажным фактором является ионизация воздуха, связанная с высвобождением из зоны разлома глубинных газов, например радиоактивного радона.

Яркие вспышки атмосферного электричества возникают за несколько секунд до толчков, они не смогут предупредить о землетрясении заранее, но для прогнозирования можно использовать физические процессы, порождающие это вспышки.

Сергей Пулинец с другими научными сотрудниками разработали модель литосферно-атмосферно-ионосферного взаимодействия, которая позволяет предсказать землетрясение на основе анализа различных факторов, например по увеличению эмиссии радона. Такими факторами также являются снижение влажности и тепловые аномалии.

Все эти аномалии можно зафиксировать со спутников за несколько суток до землетрясений.

Разработанная учеными модель учитывает целый комплекс физических факторов в отличие от традиционных методов, учитывающих лишь сейсмическую активность.

Наука и техника,Сергей Пулинец,РАН,
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