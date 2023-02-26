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1 час назад

Российские космонавты выйдут в открытый космос в апреле-мае 2023 года

Газета.Ruиещё 1

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что в следующий раз российские космонавты выйдут в апреле-мая 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские космонавты выйдут в открытый космос весной 2023 года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он подчеркнул, что научная программа продолжится.

"В апреле-мае предстоит выход в открытый космос для дооборудования модуля "Наука", - сообщил Борисов в Центре управления полетами после стыковки корабля "Союз МС-23" с МКС.

Предыдущий выход в открытый космос по российской программе прошел в ноябре 2022 года. Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин после этого выхода должны были еще четыре раза работать за бортом станции, но их пришлось перенести из-за разгерметизации системы охлаждения их корабля.

26 февраля космический корабль "Союз МС-23", который должен вернуть на Землю космонавтов вместо поврежденного "Союза МС-22", пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Сергей Прокопьев,Юрий Борисов,ЦУП,Роскосмос,
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