Российские космонавты выйдут в открытый космос весной 2023 года

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что в следующий раз российские космонавты выйдут в апреле-мая 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"В апреле-мае предстоит выход в открытый космос для дооборудования модуля "Наука", - сообщил Борисов в Центре управления полетами после стыковки корабля "Союз МС-23" с МКС.

Предыдущий выход в открытый космос по российской программе прошел в ноябре 2022 года. Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин после этого выхода должны были еще четыре раза работать за бортом станции, но их пришлось перенести из-за разгерметизации системы охлаждения их корабля.