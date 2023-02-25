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1 час назад

Исследование: рост людей не менялся 2000 лет

Ferra.ru

Учёные узнали, как менялся рост мужчин и женщин в Милане на протяжении 2000 лет. Результаты исследования иллюстрируют стабильное влияние окружающей среды на рост.

Учёные узнали, как менялся рост мужчин и женщин на протяжении 2000 лет
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В ходе исследования авторы проанализировали 549 останков из 13 различных мест, расположенных в Милане. Кости были отнесены к одному из пяти исторических периодов: римской эпохе (1-5 вв. н.э.), раннему средневековью (6-10 вв. н.э.), позднему средневековью (11-15 вв. н.э.), Новому времени (16-18 вв. н.э.) и современной эпохе (девятнадцатый-двадцатый века нашей эры).

Из каждой эпохи взяли около 100 человек. Рост оценивался, в основном, по бедренным костям, в соответствии с хорошо зарекомендовавшей себя формулой. Рост женщин колебался от 143,5 до 177,6 см, в среднем 157,8 см. Рост мужчин варьировался от 152,0 до 195,4 см, в среднем 168,5 см. При сравнении исторических периодов существенных изменений в среднем росте не наблюдалось.

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