Ученые опровергли миф о том, что дважды кипяченая вода вредна для организма

Многие убеждены, что вода, прокипяченная более одного раза, непригодна для питья, так как в ней образуются вредные соединения. Чтобы это проверить, авторы провели эксперимент, в котором прокипятили 15 литров воды 18 раз, пока она полностью не испарилась. После каждого раза ученые остужали жидкость и брали пробу воды для определения ее пригодности к употреблению. Исследование длилось около 15 часов.