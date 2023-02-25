Ученые опровергли миф о том, что дважды кипяченая вода вредна для организма

Ученые из Пекинского педагогического университета установили, что многократно кипяченая вода не вредна для организма. Результаты работы исследователей были опубликованы в журнале The Journal of Water and Health.
Многие убеждены, что вода, прокипяченная более одного раза, непригодна для питья, так как в ней образуются вредные соединения. Чтобы это проверить, авторы провели эксперимент, в котором прокипятили 15 литров воды 18 раз, пока она полностью не испарилась. После каждого раза ученые остужали жидкость и брали пробу воды для определения ее пригодности к употреблению. Исследование длилось около 15 часов.
В частности, ученые проверяли показатели железа, магния, меди, селена, хлора и других элементов, вкусовые свойства воды, запах, а также наличие кишечной палочки. Как оказалось, все показатели находились в пределах нормы, а вода была полностью безопасной для человека.