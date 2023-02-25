«Понравилась бы Сталину»: Маск о новой функции Google

Бизнесмен Илон Маск отреагировал на появление в сервисе Google Photos дополнительной функции Magic Eraser. Он заявил в Twitter, что сервис мог бы понравиться даже Иосифу Сталину. Об этом пишет «Газета.Ru».

Отмечается, что ранее компания Google анонсировала появление новой функции в популярном приложении Google Photos. С ее помощью пользователи смогут ретушировать фотографии, удалять с них все лишнее.

К примеру, на кадрах с пляжа можно удалить отдыхающих и оставить только члена семьи или знакомого.

В комментариях к посту пресс-службы Google Маск разместил два снимка, сделанных в 30-е годы прошлого века. На одном из них по набережной гуляют Сталин и его соратники: наркомы Вячеслав Молотов и Николай Ежов, маршал Климент Ворошилов.

На втором кадре количество гуляющих уменьшилось. На нем отсутствует глава НКВД Ежов. Предположительно, его убрали ретушеры.

«Сталину бы понравилась эта функция», - предположил Маск.