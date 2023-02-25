Мессенджер Signal отказывается подчиняться закону об ослаблении шифрования

"Мы бы абсолютно точно ушли из любой страны, если бы выбор стоял между тем, чтобы остаться в стране и подорвать строгие обещания о конфиденциальности, которые мы даем людям, полагающимся на нас", - сказала Ars Technica генеральный директор Signal Мередит Уиттакер. "Великобритания не является исключением".