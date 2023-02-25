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1 час назад

Учёные нашли природную альтернативу пластику. Это гриб

Секрет Фирмы

Вопросы экологии и поиска альтернатив загрязняющим природу синтетическим материалам остаются одними из самых животрепещущих в набирающем обороты XXI веке. Проанализировав собранные трутовики (Fomes fomentarius), исследователи из Финляндии, Германии и Нидерландов пришли к внезапному выводу, что эти грибы могут стать биоразлагаемой альтернативой пластику.

Ученые нашли природную альтернативу пластику
Фото: UnsplashUnsplash

Их части оказались такими же прочными, как фанера, сосна или кожа, но при этом были более лёгкими, чем эти материалы. В ходе изучения выяснилось, что полые трубки, составляющие основную часть плодовых тел F. fomentarius, могут противостоять значительному давлению, и всё это без значительных смещений или деформаций.

По мнению специалистов, гриб, устроенный так, чтобы выдерживать суровые условия смены времен года, а также падающие сверху ветки деревьев, теперь может стать источником вдохновения для создания новых синтетических материалов.

«Эти результаты могут стать отличным источником вдохновения для производства многофункциональных материалов с превосходными свойствами для различных медицинских и промышленных применений в будущем», — рассказали учёные.

«Секрет» ранее рассказывал о производителях мебели, решивших выйти за пределы дилеммы пластик — древесина. Свою продукцию они изготавливают из грибов, кактусов и других природных материалов.

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