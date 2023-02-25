В Турции заметили загадочную воронку

Она появилась в чистом поле в деревне Карапынар, находящейся в провинции Конья в центральной части Турции. Причины возникновения непонятного объекта пока неизвестны.

Глава центра исследований воронок местного Технического университета Фетулла Арык заявил, что воронка не связана с разрушительными землетрясениями, которые произошли в Турции 6 и 20 февраля. По словам местных жителей, похожие воронки появляются в провинции Конья регулярно, поэтому они уже привыкли к необъяснимому зрелищу, удивляет оно только впервые оказавшихся в деревне.