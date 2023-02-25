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28 минут назад

В Турции заметили загадочную воронку

РИА "ФедералПресс"иещё 3

Загадочную пятнадцатиметровую воронку заметили жители турецкой провинции Конья. Об этом сообщило агентство DHA.

В Турции заметили загадочную воронку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Диаметр воронки составляет примерно 100 метров, ее глубина – 12-15 метров», – говорится в сообщении.

Она появилась в чистом поле в деревне Карапынар, находящейся в провинции Конья в центральной части Турции. Причины возникновения непонятного объекта пока неизвестны.

Глава центра исследований воронок местного Технического университета Фетулла Арык заявил, что воронка не связана с разрушительными землетрясениями, которые произошли в Турции 6 и 20 февраля. По словам местных жителей, похожие воронки появляются в провинции Конья регулярно, поэтому они уже привыкли к необъяснимому зрелищу, удивляет оно только впервые оказавшихся в деревне.

Ранее «ФедералПресс» писал, что индийские сейсмологи предупредили о разрушительном землетрясении в Гималаях.

В турецкой Малатье произошло землетрясение

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