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В России создали морозоустойчивый материал для покрытия дорог

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Пресс-служба Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщила, что учёные из Пермского национального исследовательского политехнического института разработали прототип морозоустойчивого дорожного покрытия.

В России создали морозоустойчивый материал для покрытия дорог
© Unsplash.com

Это асфальтобетонная смесь с добавлением пластика. В качестве пластика будут использоваться твёрдые бытовые отходы: пакеты, упаковки и подобное. Из этой массы будут изготавливать композиционный материал.

Благодаря пластику асфальт может выдерживать экстремально низкие температуры и нагрузки от движения транспорта.

Предполагается, что тонна такой асфальтобетонной смеси с пластиком будет стоить около 4,5-6 тысяч рублей.

Университетская команда разработала технологию по модификации асфальтобетонной смеси на основе пластмасс высокого давления, которые состоят из твердых бытовых отходов – пакетов, упаковок и т.д. Композиционный материал способен выдерживать воздействие экстремально низких температур, нагрузки от движения транспорта, эксплуатацию в зимнее время, при этом на поверхности автомобильных дорог не образуются дефекты. Пресс-служба Национальной технологической инициативы

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