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58 минут назад

Учёные вырастили электроды прямо в мозге

Ferra.ru

Исследователи успешно вырастили электроды в живой ткани. Это прокладывает путь к формированию полностью интегрированных электронных схем в живых организмах.

Учёные вырастили электроды в мозге
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные разработали метод создания мягких, свободных от подложки материалов с электронной проводимостью в живых тканях. Введя гель, содержащий ферменты в качестве «молекул сборки», исследователи смогли вырастить электроды в тканях рыбок данио и медицинских пиявок.

«Контакт с веществами тела изменяет структуру геля и делает его электропроводным... В зависимости от ткани мы также можем регулировать состав геля, чтобы запустить электрический процесс», — пояснили исследователи.

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