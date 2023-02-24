Ученые: у людей с синдромом Дауна повышен риск аутоиммунных заболеваний

Синдром Дауна — это одно из самых распространенных генетических заболеваний. Его причиной является наличие лишней, третьей копии 21-й хромосомы. Помимо других проблем, люди с синдромом Дауна часто сталкиваются с аутоиммунными заболеваниями, к числу которых относятся диабет 1-го типа, алопеция, нарушения в работе щитовидной железы.

Американские ученые объяснили механизм развития аутоиммунных заболеваний у людей с синдромом Дауна. Оказалось, что пациенты испытывают постоянное воспаление. В образцах крови людей с синдромом Дауна ученые нашли 22 типа цитокинов, а также обнаружили активные Т-клетки и особый подтип B-клеток, связанный с аутоиммунными болезнями. При этом воспаление, которое испытывают люди с синдромом Дауна, отличается от острого воспаления у людей без этого диагноза. Именно поэтому пациентам с синдромом Дауна могут не подходить те методы лечения воспалительных болезней, которые применяются обычно. Ученые предположили, что им могут помочь тоцилизумаб и препараты, которые являются ингибиторами JAK. К тому же, для таких пациентов можно разработать терапию, направленную конкретно на этот подтип B-клеток.