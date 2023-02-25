Приложение МТС-банка недоступно в App Store и Google Play

Мобильное приложение МТС-банка, попавшего под новые санкции Великобритании и США, удалено из App Store и Google Play. При этом его можно скачать в RuStore или с сайта МТС-банка, сообщается в Telegram-канале кредитной организации.

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Как выяснил корреспондент ТАСС, приложения других банков, которые подпали под санкции США и Великобритании в пятницу, доступны в App Store и Google Play.

"Мобильное приложение МТС-банка пропало из App Store и Google Play. Как теперь быть? Для вас ничего не изменится. Все работает как раньше - мы об этом позаботились! Можете скачать в RuStore или прямо с сайта МТС-банка", - говорится в сообщении.

Банк также отмечает, что пока скачивание доступно только владельцам смартфонов на Android. При этом уже установленное приложение на iOS продолжит работать. МТС-банк просит пользователей не удалять его.

Ранее 24 февраля Великобритания ввела санкции против МТС-банка и еще трех российских банков, предполагающие блокировку активов кредитных организаций на территории Соединенного Королевства. В ответ МТС-банк заявил, что не имеет активов в Великобритании и данное событие не препятствует операционной деятельности банка, он продолжит выполнять все обязательства перед своими клиентами.