Российский «охотник за кометами» открыл новый квазиспутник Земли

На его счету 11 открытых комет и два десятка астероидов. В том числе, единственная известная на сегодняшний день науке межзвездная комета. Среди астрономов-любителей больше крымчанина Геннадия Борисова этих небесных тел открыли только еще два человека в мире. Свое увлечение россиянин сравнивает с рыбалкой, только в его сети попадают небесные рыбы.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Аполлоны и Атиры

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Астероид 2022 YG был открыт в декабре минувшего года и сейчас внесен в циркуляр Центра малых планет с описанием небесного объекта. Это он признан международным астрономическим сообществом квазиспутником Земли. Приставка "квази", вероятно потому, что спутник этот маленький, всего около 20 - 30 метров в диаметре и сопровождать нашу планету он будет не вечно, так что до Луны не дотягивает. Дело в том, что все околоземные астероиды делятся на четыре класса: Атиры, Атоны, Амуры и Аполлоны. Открытый крымчанином 2022 YG относится к последним. Это значит, что его орбита лежит от Солнца дальше земной, она вытянута и на максимальном расстоянии объект удаляется от Земли на 0,3 астрономических единицы или 50 миллионов километров.

- Он вращается вокруг Солнца, но вместе с Землей и одновременно вокруг Земли. По расчетам, этот квазиспутник был захвачен нашей планетой примерно в 60-х годах прошлого века, и еще около двухсот лет продолжит вращаться с нами в тандеме, а потом уйдет дальше, - рассказал астроном-любитель. - Гравитации Земли не хватит, чтобы удержать его своим притяжением навечно.

А уже в начале нынешнего года крымчанин открыл еще один астероид класса Атиры. Даже в самой удаленной точке своей орбиты эти астероида находятся ближе к Солнцу, чем Земля в самой близкой точке своей орбиты. Засечь их крайне сложно, потому что наблюдение нужно вести против солнца.

- Любителям сложно открыть такой астероид. Их открыто меньше, чем комет в два раза. Эти астероиды находятся практически внутри орбиты Земли, - говорит Геннадий Борисов. - Чуть-чуть они ее пересекают, вылетают за орбиту Земли, вот в этот момент я его и поймал.

Последние открытия астронома-любителя: астероиды 2022 YG и 2023 BU уже включены в англоязычную Википедию. Скоро появятся и в русскоязычной версии открытой энциклопедии. Всего за пару месяцев наблюдения крымчанин открыл 14 новых астероидов, а с учетом предыдущих своих открытий в его коллекции уже 20 небесных тел этого типа. Помимо научного интереса охота за астероидами имеет и большое практическое значение. По оценкам ученых, существует примерно 6200 астероидов, чья орбита вращается в непосредственной близости от Земли. Сегодня уже никого не надо убеждать в том, что наша планета в прошлом пережила катастрофы космического масштаба в результате столкновения с небесными телами. Поэтому в наше время существует несколько международных программ раннего предупреждения о сближении потенциально опасных астероидов и иных космических объектов с Землей.

- Может быть, что-то удастся открыть задолго до подлета к Земле, хотя, конечно, для этого нужны большие телескопы и серьезные международные программы, - говорит астроном-любитель. - С ними сложно конкурировать. Они открывают в год несколько тысяч околоземных астероидов.

11 сестер Борисовых

Еще Геннадий Борисов известен тем, что в августе 2019 года, он открыл первую известную на сегодняшний день, межзвездную комету. До этого учеными был зафиксирован единственный межзвездный путешественник - астероида Оумуамуа. Поэтому, когда сенсационное открытие крымского астронома-любителя подтвердилось, на комету 2I/Borisov нацелились все телескопы мира, включая космический Хаббл. В момент открытия странница находилась в созвездии Кассиопеи. Тогда "РГ" была в числе первых, поздравивших крымчанина с этим событием.

Еще одно увлечение астронома-любителя - коллекционирование старинных телескопов, биноклей, подзорных труб. Фото: Сергей Винник/РГ

- Я увидел этот движущийся объект и заподозрил, что он чуть-чуть дифузный (размытый. - Прим. ред.), не точечный. И движется он как-то не так, - рассказывал "РГ" Борисов. - Получалась какая-то странная орбита. Первое, что пришло в голову, - что я отправил ошибочные измерения. Но по мере того, как увеличивалось количество обсерваторий, наблюдавших этот объект, становилось понятно, что эта комета уникальная.

К слову, кометы в отличие от астероидов и других небесных тел, всегда получают имена своих первооткрывателей. Поэтому на звездном небе сейчас несутся в бесконечность 11 сестер Borisov, отличающихся в каталоге только присвоенными индексами. И, да, астрономам-любителям платят за открытие комет, и только комет. Денежное вознаграждение составляет 3000 долларов, но гораздо выше денег ценится престиж, подтверждаемый специальной мемориальной доской. В 1998 году была учреждена международная премия Эдгара Уилсона, которой до 2014 года удостоены только пять наших соотечественников. Но среди астрономов-любителей всего мира, сегодня лишь два человека, открыли комет больше, чем россиянин Геннадий Борисов. Это американец Дональд Мачхольц, на счету которого 13 комет, и австралиец Уильям А. Бредфилд - 18 комет.

Звездный улов

Все свои открытия Геннадий делает на телескопах собственной конструкции, которые называет "фанерными". Сейчас их у астронома два и каждый стоит примерно как автомобиль среднего класса. Насчет "фанерных" это, конечно, шутка, потому что на самом деле оба телескопа высшего уровня и по оптике, и по электронике, ведь создавал их инженер самой высокой квалификации. Тот, на котором была открыта межзвездная комета, Геннадий отправил на модернизацию, а квазиспутник Земли он открыл на своем новом телескопе.

- У этого нового диаметр меньше - 50 сантиметров. Но он стоит на хорошей монтировке, быстро поворачивается, автоматизацию я сделал, мне на нем пока легче наблюдать, - говорит Борисов. - А 65-сантиметровый буду модернизировать, пока он немного проигрывает этой пятидесятке. На 10 процентов проигрывает, а должен выигрывать.

Увлечение звездами пришло Геннадию еще в школе, а уже в 15 лет он наблюдал ночное небо через телескоп, собранный собственными руками. Потом было астрономическое отделение физфака МГУ. Государственный астрономический институт им. Штернберга стал первым местом работы. В 90-е годы Геннадий увлекся астрофотографией, снимал туманности, галактики, кометы. Век цифровых технологий тогда еще не наступил, и, чтобы улучшить чувствительность кодаковской пленки, астроном Борисов сделал прибор для ее гиперсенсибилизации. Постепенно тяга конструировать, создавать собственные телескопы взяла верх над астрономией, и ученый стал профессиональным инженером. Сейчас сконструированные им телескопы работают по всему миру от Камчатки до Латинской Америки. А увлечение звездами осталось, как хобби, которое сам инженер Борисов сравнивает с рыбалкой.

- Это как рыбаки, у них же нет цели, поймать что-то такое, чтобы опередить весь мир. Хотя, конечно, в глубине души рассчитываешь на какой-то действительно интересный результат, - говорит Геннадий. - Какое-то время я буду наблюдать околоземные астероиды, потом вернусь к кометам. А может быть, придумаю такую программу, которая могла бы одним наблюдением ловить и медленные объекты - черепахи, и какие-нибудь быстрые.