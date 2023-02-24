Во Вьетнаме предсказали пластиковую экологическую катастрофу

Научно-исследовательский институт развития туризма Вьетнама предсказал, что к 2030 году количество пластиковых отходов, образующихся из-за туристов, утроится. По подсчетом специалистов, количество пластикового мусора увеличится до 340 тысяч тонн в год, пишет VnExpress.

В 2019 году, до начала пандемии и закрытия границ, страну посетило 18 миллионов путешественников, которые оставили после себя 55 тысяч тонн пластиковых отходов. Сами вьетнамцы добавили еще 61 тысячу тонн пластика. По мере роста турпотока в популярную азиатскую страну специалисты прогнозируют неминуемое приближение экологической катастрофы. Они считают, что к 2030 году показатель может увеличиться до 340 тысяч тонн мусора.