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37 минут назад

Во Вьетнаме предсказали пластиковую экологическую катастрофу из-за растущего турпотока

Газета.Ru

Научно-исследовательский институт развития туризма Вьетнама предсказал, что к 2030 году количество пластиковых отходов, образующихся из-за туристов, утроится. По подсчетом специалистов, количество пластикового мусора увеличится до 340 тысяч тонн в год, пишет VnExpress.

Во Вьетнаме предсказали пластиковую экологическую катастрофу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В 2019 году, до начала пандемии и закрытия границ, страну посетило 18 миллионов путешественников, которые оставили после себя 55 тысяч тонн пластиковых отходов. Сами вьетнамцы добавили еще 61 тысячу тонн пластика. По мере роста турпотока в популярную азиатскую страну специалисты прогнозируют неминуемое приближение экологической катастрофы. Они считают, что к 2030 году показатель может увеличиться до 340 тысяч тонн мусора.

"Это огромное давление на окружающую среду", — резюмировал директор Научно-исследовательского института развития туризма Нгуен Ань Туан.

Ранее сообщалось, что на Шпицбергене обнаружили пластиковый мусор из Бразилии и Китая.

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