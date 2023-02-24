"Роскосмос": на МКС впервые пройдет годовая экспедиция

Корабль «Союз МС-23», который полетит МКС 24 февраля, пробудет на орбите 215 суток. Таким образом общая продолжительность работы на станции экипажа, который он заберет, составит не менее 370 суток. В корпорации отметили, что это новый рекорд для МКС, пишет РИА Новости.

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Ранее корабль «Союз МС-22» стартовал на ракете «Союз-2.1а» с Байконура 21 сентября прошлого года. Тогда на МКС планировалось провести экспедицию в 188 суток, завершить е в конце марта 2023 года.

Но после разгерметизации системы терморегулирования корабля 15 декабря 2022 года было принято решение , что экипажу на нем возвращать опасно. Для этих целей был подготовлен беспилотный полет следующего корабля «Союз МС-23», на нем обратно вернется экипаж неисправного корабля: космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и астронавт Фрэнк Рубио.

К этому дню Прокопьев, Петелин и Рубио проведут в космосе 370 суток, возможно их миссия может продлиться и 371 сутки.

Ранее НТС Роскосмоса одобрил продление срока эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года.

Также сообщалось, что «Роскосмос» сообщил о повреждении космического грузовика «Прогресс МС-21». Система терморегулирования грузовика перестала работать после того, как получила повреждение в результате внешнего воздействия.