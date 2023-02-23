Еврокомиссия попросила сотрудников удалить TikTok со служебных смартфонов

«Мы разочарованы этим решением, которое мы считаем ошибочным и основанным на фундаментальных заблуждениях. Мы связались с Комиссией, чтобы внести ясность и объяснить, как мы защищаем данные 125 миллионов человек по всему ЕС, которые ежемесячно заходят в TikTok», — прокомментировал ситуацию представитель TikTok. Известно, что сервис TikTok принадлежит китайской корпорации ByteDance.