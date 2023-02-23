Температура в поврежденном «Союз МС-22» может повыситься до 60-70°

Расчеты специалистов показали, что температура в поврежденном микрометеоритом корабле «Союз МС-22» может повыситься при спуске до +60-70°, рассказал руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев. Об этом пишет ТАСС.

Соловьев пояснил, что после обнаружения повреждения системы терморегулирования эксперты провели тестирование всех систем аппарата. Выяснилось, что все они работают в штатном режиме, за исключением тех, которые отвечают за температуру.

По его словам, повышение температуры могло оказаться катастрофическим, оказать негативное воздействие не только на космонавтов, но и на приборы.

«Есть разного рода приборы, у которых при температурах около 40-50 градусов, микросхемы начинают улетать», - уточнил Соловьев.