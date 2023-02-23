В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
52 минуты назад

Температура в поврежденном «Союз МС-22» может повыситься до 60-70°

Илья Родин

Расчеты специалистов показали, что температура в поврежденном микрометеоритом корабле «Союз МС-22» может повыситься при спуске до +60-70°, рассказал руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев. Об этом пишет ТАСС.

Соловьев пояснил, что после обнаружения повреждения системы терморегулирования эксперты провели тестирование всех систем аппарата. Выяснилось, что все они работают в штатном режиме, за исключением тех, которые отвечают за температуру.

По его словам, повышение температуры могло оказаться катастрофическим, оказать негативное воздействие не только на космонавтов, но и на приборы.

«Роскосмос» сообщил о разгерметизации контура корабля «Прогресс МС-21»

«Есть разного рода приборы, у которых при температурах около 40-50 градусов, микросхемы начинают улетать», - уточнил Соловьев.

Руководитель полета отметил, что в настоящее время поврежденный корабль не представляет угрозы для станции. Специалисты постоянно следят за его состоянием.

Наука и техника,Видео,Владимир Соловьев,Роскосмос,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий