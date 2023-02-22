Назначен новый замминистра науки и высшего образования

Ольга Валерьевна Петрова назначена заместителем министра науки и высшего образования РФ. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.
В министерстве Ольга Петрова будет курировать работу Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности.
Ольга Петрова — кандидат социологических наук. Ранее она занимала должность министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Также она работала в Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете имени Н. И. Лобачевского, в том числе на руководящих должностях.