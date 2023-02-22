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1 час назад

Назначен новый замминистра науки и высшего образования

InScience

Ольга Валерьевна Петрова назначена заместителем министра науки и высшего образования РФ. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Назначен новый замминистра науки и высшего образования
Фото: InScienceInScience

В министерстве Ольга Петрова будет курировать работу Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности.

Ольга Петрова — кандидат социологических наук. Ранее она занимала должность министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Также она работала в Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете имени Н. И. Лобачевского, в том числе на руководящих должностях.

Наука и техника,Михаил Мишустин,Ольга Петрова,
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