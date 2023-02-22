Летчик-космонавт РФ Артемьев передаст в Музей космонавтики артефакты с МКС

Герой России, летчик-космонавт РФ Олег Артемьев передаст в фонды Музея космонавтики в Москве артефакты с орбиты Международной космической станции (МКС). Торжественная передача экспонатов пройдет на встрече с космическими классами - новым проектом Департамента образования города Москвы и Госкорпорацией "Роскосмос" в конце февраля, рассказали ТАСС в среду в пресс-службе музея.
"За последние три года музей получил в дар более 250 предметов от космонавтов Советского Союза и России, а Олег Артемьев с 2015 года передал более 70 предметов. Одними из важнейших материалов, полученных от космонавта, станут договоры приема-передачи смены на МКС. Церемонию передачи проходит каждый экипаж, прибывший на космическую станцию, а после по традиции космонавты бьют в корабельный колокол. Первый документ Олег Германович подписал в марте 2022 года вместе с командиром МКС Антоном Шкаплеровым, а второй - в сентябре 2022 года при передаче станции новому командиру Сергею Прокопьеву", - сказали организаторы.
Еще одним экспонатом станет планшет с авиационной картой и учебными материалами. Он использовался космонавтом для прохождения летно-космической подготовки на тренировочном самолете Л-39.
"Также Олег Артемьев передаст в музей космическое питание, которое недавно вернулось на Землю с орбиты, личные часы с борта МКС, и настоящий семейный артефакт - мяч. Его космонавту передал сын перед полетом в космос, чтобы члены экипажа смогли поиграть в футбол на станции в свободное время. В сентябре мяч вернулся со станции и теперь будет храниться в фондах музея", - отметили в пресс-службе.
Кроме новейших экспонатов музей представит восемь артефактов, переданных космонавтом в коллекцию музея в 2021 году. Среди них различные фиксаторы для работы в открытом космосе, сумка для перчаток от скафандра "Орлан-МК", а также нашивки и чехлы для приборов.
Встреча с Артемьевым пройдет в рамках нового проекта "Мой наставник-космонавт". Проект запущен к Году педагога и наставника 2023. В рамках проекта ученики космических классов могут задать вопросы космонавтам, поделиться своими идеями развития отрасли, проверить знания в области физики, математики, географии, инженерного дела и проектирования.
17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.