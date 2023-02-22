Летчик-космонавт РФ Артемьев передаст в Музей космонавтики артефакты с МКС

"За последние три года музей получил в дар более 250 предметов от космонавтов Советского Союза и России, а Олег Артемьев с 2015 года передал более 70 предметов. Одними из важнейших материалов, полученных от космонавта, станут договоры приема-передачи смены на МКС. Церемонию передачи проходит каждый экипаж, прибывший на космическую станцию, а после по традиции космонавты бьют в корабельный колокол. Первый документ Олег Германович подписал в марте 2022 года вместе с командиром МКС Антоном Шкаплеровым, а второй - в сентябре 2022 года при передаче станции новому командиру Сергею Прокопьеву", - сказали организаторы.