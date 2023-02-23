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22 минуты назад

Корабль "Союз МС-23" проведет в космосе 215 суток

ТАССиещё 16

Космический корабль "Союз МС-23", который в пятницу отправится на орбиту, вернется на землю вместе с космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным, а также астронавтом NASA Фрэнком Рубио через 215 суток, следует из материалов Роскосмоса к запуску.

Корабль "Союз МС-23" проведет в космосе 215 суток
Фото: globallookpress.com © Roscosmosgloballookpress.com © Roscosmos

"Продолжительность полета - 215 суток", - говорится в материалах.

Пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-23" с космодрома Байконур запланирован на 03:24 мск 24 февраля. Примерно через девять минут он отделится от третьей ступени ракеты. Стыковка с российским сегментом МКС планируется в 04:01 мск 26 февраля. Полет будет проходить в беспилотном режиме.

15 декабря 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля "Союз МС-22". После анализа ситуации госкомиссия приняла решение спустить поврежденный "Союз МС-22" в беспилотном режиме, а космонавтов Прокопьева, Петелина и астронавта Рубио вернуть на корабле "Союз МС-23", который изначально планировалось отправить к МКС в середине марта со следующей экспедицией. Специалисты ракетно-космической отрасли провели исследования и пришли к выводу, что "Союз МС-22" был поврежден в результате удара спорадическим метеороидом.

Наука и техника,Фрэнк Рубио,Дмитрий Петелин,Сергей Прокопьев,Роскосмос,NASA,
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