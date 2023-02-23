Корабль "Союз МС-23" проведет в космосе 215 суток

Космический корабль "Союз МС-23", который в пятницу отправится на орбиту, вернется на землю вместе с космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным, а также астронавтом NASA Фрэнком Рубио через 215 суток, следует из материалов Роскосмоса к запуску.

Фото: globallookpress.com © Roscosmos globallookpress.com © Roscosmos

"Продолжительность полета - 215 суток", - говорится в материалах.

Пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-23" с космодрома Байконур запланирован на 03:24 мск 24 февраля. Примерно через девять минут он отделится от третьей ступени ракеты. Стыковка с российским сегментом МКС планируется в 04:01 мск 26 февраля. Полет будет проходить в беспилотном режиме.