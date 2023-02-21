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20 минут назад

В Крыму археологи нашли античный золотой амулет

ТАСС

Археологи обнаружили на раскопках в некрополе Кыз-Аул в Крыму античный золотой амулет с магической надписью, означающей в переводе заклятие ума и души, сообщил журналистам директор по развитию фонда "Археология" Олег Марков.

В Крыму археологи нашли античный золотой амулет
Фото: Институт археологии РАНИнститут археологии РАН

"Амулетницу обнаружили в грабительском выбросе грунта, рядом с одним из монументальных каменных склепов. Скорее всего, это (разграбление - прим. ТАСС) произошло еще в Средневековье, во времена, когда эти склепы в качестве жилищ облюбовали жители Хазарского каганата. Античные склепы были очень богаты, ведь в них хоронили сразу несколько поколений представителей военной аристократии. Они были просто переполнены сопутствующими погребальными предметами, в том числе и ювелирными украшениями. Большие и ценные находки новые жильцы, конечно, забирали себе, ну а мелочь просто не замечали. Эта оплошность и позволяет теперь археологам делать такие уникальные находки", - сказал Марков.

Он уточнил, что все ценности, обнаруженные в некрополе Кыз-Аул, переданы на хранение в Керченский археологический музей и будут представлены в экспозиции его золотой кладовой.

Наука и техника,Олег Марков,
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