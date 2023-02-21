В Крыму археологи нашли античный золотой амулет

"Амулетницу обнаружили в грабительском выбросе грунта, рядом с одним из монументальных каменных склепов. Скорее всего, это (разграбление - прим. ТАСС) произошло еще в Средневековье, во времена, когда эти склепы в качестве жилищ облюбовали жители Хазарского каганата. Античные склепы были очень богаты, ведь в них хоронили сразу несколько поколений представителей военной аристократии. Они были просто переполнены сопутствующими погребальными предметами, в том числе и ювелирными украшениями. Большие и ценные находки новые жильцы, конечно, забирали себе, ну а мелочь просто не замечали. Эта оплошность и позволяет теперь археологам делать такие уникальные находки", - сказал Марков.