В Крыму археологи нашли античный золотой амулет

Археологи обнаружили на раскопках в некрополе Кыз-Аул в Крыму античный золотой амулет с магической надписью, означающей в переводе заклятие ума и души, сообщил журналистам директор по развитию фонда "Археология" Олег Марков.
"Амулетницу обнаружили в грабительском выбросе грунта, рядом с одним из монументальных каменных склепов. Скорее всего, это (разграбление - прим. ТАСС) произошло еще в Средневековье, во времена, когда эти склепы в качестве жилищ облюбовали жители Хазарского каганата. Античные склепы были очень богаты, ведь в них хоронили сразу несколько поколений представителей военной аристократии. Они были просто переполнены сопутствующими погребальными предметами, в том числе и ювелирными украшениями. Большие и ценные находки новые жильцы, конечно, забирали себе, ну а мелочь просто не замечали. Эта оплошность и позволяет теперь археологам делать такие уникальные находки", - сказал Марков.
Он уточнил, что все ценности, обнаруженные в некрополе Кыз-Аул, переданы на хранение в Керченский археологический музей и будут представлены в экспозиции его золотой кладовой.