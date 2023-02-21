Пятый человек в мире смог излечиться от ВИЧ-инфекции

Пятый человек в мире излечился от ВИЧ-инфекции благодаря пересадке стволовых клеток. Им стал 53-летний мужчина из Германии или «дюссельдорфский пациент». Об этом сообщает Nature Medicine.

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Согласно проведенному исследованию, трансплантацию стволовых клеток провели мужчине в 2014 году. Через пять лет он перестал принимать лекарства от ВИЧ-инфекции, поскольку у него больше не наблюдалось признаков заболевания. Несмотря на это медики не спешили утверждать, что вирус «находится в стадии ремиссии». На сегодняшний день результаты анализов 53-летного пациента также полностью чисты и врачи уверены, что ему удалось окончательно излечиться от ВИЧ.