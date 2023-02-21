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35 минут назад

Срок эксплуатации российского сегмента МКС продлен

Илья Родин

Президиум Научно-технического совета «Роскосмоса» во вторник, 21 февраля, одобрил решение о продлении на 5 лет срока эксплуатации российского сегмента МКС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Срок эксплуатации российского сегмента МКС продлен
Фото: РоскосмосРоскосмос

Отмечается, что ранее совет главных конструкторов корпорации принял решение об увеличении на пять лет (до 2028 года) срока эксплуатации сегмента станции.

В заседании президиума приняли участие представители предприятий отрасли, различных организаций РАН, задействованных в проекте, а также руководители госкорпорации.

Они обсудили вопросы технического состояния объекта, меры по продлению срока эксплуатации, специфику медицинского обеспечения, расширение исследовательской программы.

В пресс-службе уточнили, что по результатам заседания будут подготовлены документы для обращения в Кабмин России.

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Ранее сообщалось, что Россия может выйти из проекта МКС. Конкретные сроки выхода не назывались.

Наука и техника,Роскосмос,РАН,
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