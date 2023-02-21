В правительстве приготовились к росту спроса на российских роботов

Предложение президента России Владимира Путина о налоговых льготах для покупателей российского высокотехнологичного оборудования, которое он озвучил в послании Федеральному собранию 21 февраля, способно создать на такой продукт увеличенный спрос. О соответствующих ожиданиях заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, российские предприятия станут активнее закупать отечественное металлообрабатывающее оборудование или промышленных роботов. Такой процесс положительно повлияет на проекты модернизации мощностей и станет стимулом для машиностроительных предприятий размещать больше заказов на производственные решения.

Путин предложил распространить на покупателей передового российского оборудования те же принципы, в рамках которых власти помогают компаниям, закупающим отечественные IT-решения и продукцию с использованием искусственного интеллекта.

В ближайшее время правительство должно будет внести предложения по перечню такого оборудования, а также по отраслям, в которых оно используется, и порядку предоставления льгот.