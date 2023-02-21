HUAWEI выпустила патч безопасности на 6 Гб

Обычно подобные патчи весят пару сотен мегабайт, но в этот раз китайский бренд ставит рекорд. Апдейт для глобальной версии смартфона HUAWEI P40 с EMUI 12 на борту.

Фото: Droidnews Droidnews

Ранее этот смартфон получал патчи безопасности от сентября 2022 года с прошивкой под номером EMUI 12.0.0.270.

Получая же обновление на пару или более Гб, пользователи обычно ожидают увидеть новую версию Android или в данном случае EMUI 13, но получили лишь очень объёмный патч.

Причём сначала на девайс пришёл патч размером 3,04 Мб, а затем уже после его установки и перезагрузки гаджета было предложено скачать тот, что на 5,94 Гб.

В описании указано лишь, что первый должен повысить стабильность работы системы, а второй в ответе за безопасность гаджета.

Теперь патч безопасности датирован январём 2023 года.

Почему такой размер? Видимо, потому что HUAWEI собрала все патчи за 5 прошедших месяцев в один архив, хотя размер всё равно кажется большим.