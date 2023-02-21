Apple увеличит объем оперативной памяти в iPhone 15

Флагманские смартфоны Apple в 2023 году получат увеличенный объем оперативной памяти с лучшими характеристиками. Об этом сообщает портал WCCFTech со ссылкой на отчет Trend Force.

Фото: Hanstsaiz/Twitter Hanstsaiz/Twitter

При этом специалисты аналитической фирмы не приводят точных данных об улучшениях в оперативной памяти будущих смартфонов. Журналисты полагают, что Apple оснастит iPhone 15 Pro и 15 Pro Max 8 ГБ ОЗУ вместо 6 ГБ, а также перейдет со стандарта LPDDR5 на современный LPDDR5X. Таким образом, памяти станет не только больше, но она также станет быстрее, что положительно скажется на работе системы и приложений.

При этом, как считают эксперты, изменения коснутся лишь флагманских моделей, в то время как номерные iPhone 15 и 5 Plus сохранят прежние характеристики.