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1 час назад

Новый iPhone 15 догонит флагманы на Android уровня 2020 года

Газета.Ru

Флагманские смартфоны Apple в 2023 году получат увеличенный объем оперативной памяти с лучшими характеристиками. Об этом сообщает портал WCCFTech со ссылкой на отчет Trend Force.

Apple увеличит объем оперативной памяти в iPhone 15
Фото: Hanstsaiz/TwitterHanstsaiz/Twitter

При этом специалисты аналитической фирмы не приводят точных данных об улучшениях в оперативной памяти будущих смартфонов. Журналисты полагают, что Apple оснастит iPhone 15 Pro и 15 Pro Max 8 ГБ ОЗУ вместо 6 ГБ, а также перейдет со стандарта LPDDR5 на современный LPDDR5X. Таким образом, памяти станет не только больше, но она также станет быстрее, что положительно скажется на работе системы и приложений.

При этом, как считают эксперты, изменения коснутся лишь флагманских моделей, в то время как номерные iPhone 15 и 5 Plus сохранят прежние характеристики.

Android-производители с середины 2022 года уже стали комплектовать свои флагманы памятью типа LPDDR5X. Однако объем в 8 ГБ стал негласным стандартом еще в 2020 году — например, Xiaomi Mi 10, Samsung Galaxy S20 и другие оснащались такой памятью даже в минимальной конфигурации.

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