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1 час назад

Запакованный первый iPhone продали на аукционе за $63 356

MobiDevices

Оригинальный iPhone был выпущен ещё в 2007 году, и произвёл революцию в индустрии смартфонов. На данный момент первый iPhone от Apple – редкое устройство, которое может стоить тысячи долларов. Так один из таких гаджетов был продан на главном аукционе США LCG Auctions за более чем $60 000.

Запакованный первый iPhone продали на аукционе за $63 356
Фото: Mobidevices.comMobidevices.com

Аукцион стартовал 2 февраля, и спустя 17 дней и 27 ставок был завершён. iPhone в оригинальной упаковке был продан за $52 797 с 20-процентной надбавкой покупателя, в результате чего общая сумма продажи составила $63 356. Это в 105 раз дороже его первоначальной стоимости. Стоимость лота начиналась с 2500 долларов, а изначально гаджет продавался за $599.

Почему же не распакованный iPhone пролежал 15 лет. Карен Грин получила смартфон на 8 ГБ в качестве поздравления с началом новой работы в 2007 году. В то время iPhone можно было использовать только у оператора AT&T. Поэтому владелица решила хранить его в оригинальной упаковке.

Наука и техника,AT&T,Apple,
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