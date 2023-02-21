Запакованный первый iPhone продали на аукционе за $63 356

Оригинальный iPhone был выпущен ещё в 2007 году, и произвёл революцию в индустрии смартфонов. На данный момент первый iPhone от Apple – редкое устройство, которое может стоить тысячи долларов. Так один из таких гаджетов был продан на главном аукционе США LCG Auctions за более чем $60 000.

Фото: Mobidevices.com Mobidevices.com

Аукцион стартовал 2 февраля, и спустя 17 дней и 27 ставок был завершён. iPhone в оригинальной упаковке был продан за $52 797 с 20-процентной надбавкой покупателя, в результате чего общая сумма продажи составила $63 356. Это в 105 раз дороже его первоначальной стоимости. Стоимость лота начиналась с 2500 долларов, а изначально гаджет продавался за $599.