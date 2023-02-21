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17 минут назад

Журналисты заявили, что чат-бот от Microsoft "стал тупее"

Газета.Ru

Редакция портала Windows Latest заметила, что Microsoft отключила в поисковике с ИИ Bing несколько функций, из-за чего чат-бот стал «тупее».

Журналисты заявили, что чат-бот от Microsoft «стал тупее»
Фото: Owen_Yin/TwitterOwen_Yin/Twitter

Отмечается, что из поисковика пропала возможность создания анкет для «Google Форм». На просьбу составить анкету ИИ отвечает, что это выходит за рамки его возможностей. При этом, как отмечают журналисты, сутками ранее нейросеть с этой задачей справлялась без каких-либо проблем.

Журналисты отмечают, что «индивидуальность» Bing после введенных ограничений стала намного слабее, из-за чего чат-бот стал часто предлагать сменить тему. ИИ отказывается помогать с вопросами, предоставлять ссылки на исследования или отвечать на вопросы напрямую.

Журналисты также заметили, что, если пользователь выражает несогласие с ответом нейросети, Bing решает не продолжать диалог, поскольку ИИ все еще «учится».

«Раньше Bing Chat был фантастическим, но, похоже, он притупился после кучи инцидентов», — заключили журналисты Windows Latest.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Microsoft добавит в поисковик Bing с ИИ рекламные ответы.

Наука и техника,Microsoft,
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