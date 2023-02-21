В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
21 минуту назад

«Роскосмос» сообщил о переносе полета первого белорусского космонавта

Газета.Ru

Полет первого белорусского космонавта перенесут, передает ТАСС сообщение корпорации «Роскосмос».

«Роскосмос» сообщил о переносе полета первого белорусского космонавта
Фото: Сергей Корсаков/«Роскосмос»Сергей Корсаков/«Роскосмос»

По информации корпорации, полет переносится с осени 2023 года на весну 2024 года.

В январе в «Роскосмосе» заявляли о возможном переносе полета женщины-космонавта из Белоруссии из-за ситуации с пилотируемым кораблем «Союз МС-22», у которого был поврежден радиатор.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин анонсировал отправку белорусского космонавта на Международную космическую станцию в 2023 году.

В декабре 2022-го стало известно, что республика отобрала шесть претенденток для полета в космос. В их число вошли два бортпроводника авиакомпании «Белавиа», государственный судебный эксперт, два врача и младший научный сотрудник Института физико-органической химии НАН Белоруссии. Минску предстоит определить основную и дублирующую кандидатку.

О том, что полет на МКС белорусского космонавта планируется на осень 2023 года, ранее сообщал председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков. Подготовку к полету планировалось начать с февраля, писало госагентство «БелТА».

Наука и техника,Владимир Гусаков,Владимир Путин,Роскосмос,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий