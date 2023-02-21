«Роскосмос» сообщил о переносе полета первого белорусского космонавта

Полет первого белорусского космонавта перенесут, передает ТАСС сообщение корпорации «Роскосмос».

Фото: Сергей Корсаков/«Роскосмос» Сергей Корсаков/«Роскосмос»

По информации корпорации, полет переносится с осени 2023 года на весну 2024 года.

В январе в «Роскосмосе» заявляли о возможном переносе полета женщины-космонавта из Белоруссии из-за ситуации с пилотируемым кораблем «Союз МС-22», у которого был поврежден радиатор.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин анонсировал отправку белорусского космонавта на Международную космическую станцию в 2023 году.

В декабре 2022-го стало известно, что республика отобрала шесть претенденток для полета в космос. В их число вошли два бортпроводника авиакомпании «Белавиа», государственный судебный эксперт, два врача и младший научный сотрудник Института физико-органической химии НАН Белоруссии. Минску предстоит определить основную и дублирующую кандидатку.