Microsoft начала клеймить старые ПК пользователей

В Windows 11 появились водяные знаки, с помощью которых Microsoft начала отмечать неподдерживаемые компьютеры. Об этом сообщает издание Windows Latest.

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Нововведение заметили в одном из последних обновлений ОС. Некоторые пользователи системы рассказали, что в правом нижнем углу экрана появилось сообщение, что их ПК не соответствует минимальным техническим требованиям для работы с Windows 11. Уточняется, что подобного вида «клейма» невозможно удалить.

«Я купил свой компьютер в 2021 году с предустановленной Windows 11, и он работал нормально. Однако я получил водяной знак с просьбой обновить ПК», — рассказал журналистам один из пользователей.

С помощью уведомления Microsoft предлагает потребителям перейти в настройки системы и посмотреть, какое оборудование нуждается в обновлении.

По словам журналистов, как правило, Windows 11 работает на тех же компьютерах, которые поддерживали Windows 10. Однако в компании могут считать, что для работы более новой ОС необходим апгрейд оборудования. В настоящий момент водяные знаки появились у ограниченного числа пользователей — позже Microsoft должна добавить их на все неподдерживаемые компьютеры.