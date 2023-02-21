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1 час назад

Девушка рассталась со своим парнем из-за использования им гаджета Apple

Газета.Ruиещё 1

Девушка по имени Рейчел из Мельбурна с помощью геометки Apple AirTag стала жертвой преследования. Оказалось, что слежку за девушкой устроил ее же парень, сообщает 7 News.

Девушка рассталась со своим парнем из-за гаджета Apple
Фото: AppleApple

По словам девушки, когда она выбралась в магазин, ей постоянно поступали предупреждения о находящемся радом AirTag. Девушка обыскала каждый уголок своего автомобиля, однако так и не нашла следящий гаджет. Вскоре до Рейчел дошло, что за последнее время в ее машине из посторонних был лишь ее парень, с которым она встречалась на тот момент уже около полугода.

Молодой человек отрицал, что подложил в машину Рейчел AirTag, однако, когда девушка заявила, что пойдет в полицию, парень признался в слежке.

«Я чувствовала себя такой оскорбленной, и я была в состоянии шока. Меня просто поразило, что кто-то, кому я так доверяла, мог сделать что-то подобное», — заявила Рейчел.

Ее парень пытался всячески оправдать свой поступок, однако Рейчел не стала верить ему и оборвала с ним отношения.

Наука и техника,Apple,
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