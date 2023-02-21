Девушка рассталась со своим парнем из-за гаджета Apple

По словам девушки, когда она выбралась в магазин, ей постоянно поступали предупреждения о находящемся радом AirTag. Девушка обыскала каждый уголок своего автомобиля, однако так и не нашла следящий гаджет. Вскоре до Рейчел дошло, что за последнее время в ее машине из посторонних был лишь ее парень, с которым она встречалась на тот момент уже около полугода.