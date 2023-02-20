Оценена скорость таяния ледника Судного дня

При существующей скорости таяния ледника Туэйтса в Западной Антарктиде (также известного как ледник Судного дня) подъем уровня Мирового океана будет постепенным. У человечества есть возможность смягчить негативные последствия — так оценивает ситуацию доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев , передают «Известия».

«Единовременного подъема уровня Мирового океана на три метра не произойдет. Ледник Туэйтса — не единственный ледник на Земле. Планета Земля очень сложная система. Не следует забывать и про классический круговорот воды в природе», — пояснил эколог.

По словам Пинаева, страны мира в состоянии принять меры, которые замедлили бы таяние ледника и обезопасили проживающих в прибрежных зонах людей. «Некоторые ученые прогнозируют постепенный подъем на три, а при некоторых сценариях и на пять метров не в XXI, а лишь в XXII веке, то есть время для подготовки есть», — уточнил эксперт. Пинаев подчеркнул, что таких прогнозов не стоит бояться, их нужно воспринимать как призыв к незамедлительному действию.