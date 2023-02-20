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24 минуты назад

Южная Корея готовится к скорому запуску 6G

Газета.Ru

Власти Южной Кореи намерены запустить в стране сотовую связь шестого поколения уже в 2028 году, на два года раньше срока, прописанного в госплане K-Network 2030. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий.

Южная Корея готовится к скорому запуску 6G
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что разработка и внедрение 6G форсируется желанием правительства сохранить за Южной Кореей звание мирового лидера в сетевой инфраструктуре. К тому же, по данным Yonhap, скорому запуску 6G благоволят восстановление цепочек поставок электронных компонентов и разработка инновационного ПО.

Yonhap пишет, что на данный момент в правительстве проходит технико-экономическое обоснование проекта, направленного на исследования и разработки 6G. Проект оценивается в $481,7 млн.

По данным аналитического агентства IPlytics, на Южную Корею приходится 25,9% от общего числа патентов в сфере 5G, что является вторым результатом после Китая с долей 26,8%. Власти Южной Кореи намерены достичь доли 30% и более в новом раунде технологической борьбы при разработке и развитии 6G.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что Нигерия стала первой африканской страной, которая получила доступ к спутниковому интернету Starlink со скоростью 5G.

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