В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
1 час назад

Google выпустит для Индии специальную версию Android

Газета.Ruиещё 1

Google представит для Индии специальную версию Android, в которой не будет фирменных сервисов компании. Об этом со ссылкой на инсайдера Кубу Войцеховски сообщает портал 9to5google.

Google выпустит для Индии специальную версию Android
Фото: GoogleGoogle

Войцеховски утверждает, что получил черновую версию «Соглашения о распространении мобильных приложений» (IMADA) в Индии. В документе говорится, что Google предложит производителям смартфонов два варианта развития.

Согласно первому, вендоры получат возможность не устанавливать на свои смартфоны все приложения Google — вместо этого компания снабдит такие устройства лишь фирменным магазином приложений Google Play. Производителям также будет доступна предустановка любого дополнительного приложения Google в случае необходимости.

Второй вариант предложит производителям устройств под управлением Android привычную предустановку фирменных приложений, как было всегда для сертифицированных Google гаджетов. Ранее для индийских вендоров это был единственно доступный вариант.

Когда соглашение вступит в силу, пока неизвестно. Не исключается, что в будущем подобная практика может распространиться на другие страны, которые выступают против доминирования Google.

Возможным побуждением к ослаблению монополизации встроенных сервисов могло стать то, что в конце 2022 года Комиссия по конкуренции Индии (CCI) наложила на Google штраф в размере $176,8 млн за злоупотребление своим доминирующим положением в экосистеме мобильных устройств Android.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что чат-бот Microsoft обвинил пользователей Android и iOS в провале Windows Phone.

Наука и техника,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий