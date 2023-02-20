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21 минуту назад

В NASA подтвердили крушение метеорита в Южном Техасе

Елена Прошина

NASA подтвердило информацию о крушении метеорита весом более 450 килограммов и размером в 60 сантиметров в Южном Техасе. Об этом сообщает Fox News.

В NASA подтвердили падение метеорита весом в полтонны в Техасе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Телеканал уточнил, что метеорит, расколовшись на части, упал в окрестностях города Мак-Аллен в штате Техас. Сообщения о его крушении появились в американских социальных сетях и СМИ еще 15 февраля, но официального подтверждения этой информации не было. Теперь же оно есть.

«NASA подтвердило, что метеорит, пройдя через атмосферу, раскололся на несколько частей и упал недалеко от Мак-Аллена в штате Техас в районе 18:00 часов», — говорится в тексте.

Также ведомство опубликовало карту, с отмеченными на ней приблизительными районами крушения частей космического объекта. В NASA отметили, что произошедшее является частым явлением и не несет опасности для людей, поскольку небольшие фрагменты метеорита быстро охлаждаются.

Наука и техника,NASA,
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