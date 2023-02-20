В NASA подтвердили падение метеорита весом в полтонны в Техасе

NASA подтвердило информацию о крушении метеорита весом более 450 килограммов и размером в 60 сантиметров в Южном Техасе. Об этом сообщает Fox News.

Телеканал уточнил, что метеорит, расколовшись на части, упал в окрестностях города Мак-Аллен в штате Техас. Сообщения о его крушении появились в американских социальных сетях и СМИ еще 15 февраля, но официального подтверждения этой информации не было. Теперь же оно есть.