В NASA подтвердили падение метеорита весом в полтонны в Техасе

NASA подтвердило информацию о крушении метеорита весом более 450 килограммов и размером в 60 сантиметров в Южном Техасе. Об этом сообщает Fox News.
Телеканал уточнил, что метеорит, расколовшись на части, упал в окрестностях города Мак-Аллен в штате Техас. Сообщения о его крушении появились в американских социальных сетях и СМИ еще 15 февраля, но официального подтверждения этой информации не было. Теперь же оно есть.
«NASA подтвердило, что метеорит, пройдя через атмосферу, раскололся на несколько частей и упал недалеко от Мак-Аллена в штате Техас в районе 18:00 часов», — говорится в тексте.
Также ведомство опубликовало карту, с отмеченными на ней приблизительными районами крушения частей космического объекта. В NASA отметили, что произошедшее является частым явлением и не несет опасности для людей, поскольку небольшие фрагменты метеорита быстро охлаждаются.