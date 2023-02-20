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12 минут назад

Роскомнадзор попросят не запрещать оказание банковских услуг в Telegram

Lenta.ruиещё 1

Ассоциация банков России намерена обратиться в Роскомнадзор с просьбой не запрещать кредитным организациям оказывать свои услуги через мессенджер Telegram. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента ассоциации Алексея Войлукова.

Роскомнадзор попросят не запрещать оказание банковских услуг в Telegram
Фото: ТАССТАСС

«Ассоциация направит свою позицию по Telegram в Роскомнадзор и попросит не запрещать работать банкам через данный мессенджер», — заявил Войлуков.

Он добавил, что платформа является удобным инструментом, который служит заменой для ряда клиентов банков, лишившихся онлайн-банкинга из-за санкций.

По словам вице-президента ассоциации, сам мессенджер никак не обрабатывает платежную и персональную информацию, поэтому утечка данных исключена.

«Это просто интерфейс, который переводит во внешний браузер, через который и совершаются операции. И если через Telegram запрещено, то почему не запрещено тогда пользоваться онлайн-банкингом напрямую через такие браузеры, как Safari, Chrome, IE, Edge», — объяснил Войлуков.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что специалисты регулятора не видят технологических рисков предоставления услуг клиентам российских банков через Telegram-каналы.

15 февраля Минцифры призвало банки не оказывать услуги через мессенджеры. В министерстве объяснили, что этим могут воспользоваться мошенники.

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