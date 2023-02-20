Роскомнадзор попросят не запрещать оказание банковских услуг в Telegram

«Это просто интерфейс, который переводит во внешний браузер, через который и совершаются операции. И если через Telegram запрещено, то почему не запрещено тогда пользоваться онлайн-банкингом напрямую через такие браузеры, как Safari, Chrome, IE, Edge», — объяснил Войлуков.